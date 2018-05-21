AKP listesinde yer almayan Mehmet Metiner'den açıklama

Adalet ve Kalkınma Partisi, 24 Haziran'daki seçimlerde, 27. Dönem'de Meclis'e girmek için yarışacak isimlerin listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

TIKLAYIN-AKP milletvekili listesini YSK'ya sundu

AKP listesinde mevcut milletvekillerden 167'si yeniden aday gösterilmedi. Yeniden aday gösterilmeyen milletvekili adayları arasında yer alan İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Asla üzgün ve kırgın değilim. Reisimiz 3 dönem tercihiyle onurlandırdı. Milletvekili yaptığında iyi, yapmadığında kötü diyenlerden olmadık. Olmayız” dedi.

Listenin açıklanmasının ardından Metiner'in Twitter'da yaptığı paylaşımlar şöyle:

1- Bu dönem listede yokum. Asla üzgün ve kırgın değilim. Reisimiz 3 dönem tercihiyle onurlandırdı. Milletvekili yaptığında iyi, yapmadığında kötü diyenlerden olmadık. Olmayız. Bizim için aslolan davamızdır. Şahsını davasından önde görenler kaybederler. — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) 21 Mayıs 2018