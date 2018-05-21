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AKP listesinde yer almayan Mehmet Metiner'den açıklama
"Milletvekili yaptığında iyi, yapmadığında kötü diyenlerden olmadık"
Adalet ve Kalkınma Partisi, 24 Haziran'daki seçimlerde, 27. Dönem'de Meclis'e girmek için yarışacak isimlerin listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
TIKLAYIN-AKP milletvekili listesini YSK'ya sundu
AKP listesinde mevcut milletvekillerden 167'si yeniden aday gösterilmedi. Yeniden aday gösterilmeyen milletvekili adayları arasında yer alan İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Asla üzgün ve kırgın değilim. Reisimiz 3 dönem tercihiyle onurlandırdı. Milletvekili yaptığında iyi, yapmadığında kötü diyenlerden olmadık. Olmayız” dedi.
Listenin açıklanmasının ardından Metiner'in Twitter'da yaptığı paylaşımlar şöyle:
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