AKP'lilerin oylarıyla Yüce Divan kapısından dönen Erdoğan Bayraktar'ın vakfı, 5 ay sonra vergi muafiyeti almış

17-25 Aralık 2013’te gerçekleştirilen operasyonlara kadar görevini sürdüren Bayraktar, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında adı geçen dört bakandan biri oldu. Soruşturma dosyasında çok sayıda dinleme kaydı çıkan Bayraktar, 25 Aralık’ta, bakanlık ve milletvekilliği görevinden istifa ederken “Ne yaptıysam Başbakan’ın talimatıyla yaptım. Başbakan’ın istifa etmesi gerekir” diyerek Erdoğan’ı hedef aldı.

5 Ocak 2015’te Meclis’te yapılan oylama sonucunda AKP’lilerin oylarıyla Yüce Divan kapısından dönen Bayraktar, siyaseti bıraktıktan sonra 1973’te kurduğu Bayraktar İnşaat ve Taahhüt adlı aile şirketinin başına tekrar geçti. 36 milyon sermayesi bulunan şirketin yönetim kurulu başkanlığını Erdoğan Bayraktar, yardımcılığını eşi Emine Bayraktar yapıyor. Şirketin eski yönetim kurulunda 17-25 Aralık sürecinde diğer 3 bakanın çocuğuyla birlikte gözaltına alınan oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar yer alıyordu. Ticaret Sicili kayıtlarına göre Bayraktar, TOKİ başkanıyken 475 bin TL olan şirket sermayesi, önce 1 milyon 700 bin TL’ye, sonra 5 milyon TL’ye ve nihayetinde 17 Aralık operasyonundan iki hafta önce de 25 milyon TL’ye yükselmişti.