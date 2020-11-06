AKP’liler ve Çorum Valisi arasında ‘önerge’ gerilimi

Çorum’un AKP’li İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin gönderdikleri önergeleri geri göndererek meclisin itibarını düşürdüğünü savundu. Vali Çiftçi, bazı önergelerin komisyonları çalışıyormuş gibi göstermek için yapıldığını söyledi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin Çorum İl Genel Meclisi’nin daha önce kendisine gönderdiği önergeyi ikinci kez veto ederek meclise göndermesi üzerine Günay, “24 saat çalışan meclis üyeleri yerel milletvekilleridir. Meclisin itibarını düşürmeye kimsenin hakkı yok, haddi de değil” dedi.

Cumhuriyet'ten Seyfettin Mete'nin haberine göre, Vali Çiftçi ise mecliste görüşülen bazı önergelerin sadece “komisyonlar çalışıyormuş gibi göstermek” için yapıldığını belirtti. Çiftçi, meclisin basit konular için komisyon kurulması veya komisyonun çalışıyor gibi gösterilmesinin etik olmadığını ifade etti.