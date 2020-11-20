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AKP'li Zengin: Polislerin işçileri tartaklamasını anlamakta zorlanıyorum

20 Kasım 2020 10:42

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ödenmemiş hakları için mücadele eden maden işçilerinin Ankara'da kendisiyle görüşmesinden sonra polis müdahalesiyle karşılaşmasına ilişkin "Açık söyleyeyim ben bunu anlamakta zorlanıyorum" dedi. 

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