AKP'li Zengin: AK Parti’nin minibüslerle, otobüslerle meclise gelip giden bir milletvekili var ve biz bunu onun vefat ettiği gece öğrendik

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, bir süre önce hayatını kaybeden AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın minibüs ve otobüslerle meclise gelip gittiğini anlattı.

Zengin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 20 ilden gelen halk otobüsçüleri ve Kahramanmaraş'taki esnaf odaları temsilcileri ile kentteki özel bir restoranda bir araya geldi.

Kılıç'ın vefat haberiyle Mecliste üzüntü yaşandığının ifade eden Zengin, şunları anlattı:

"Kavga eden o siyasi partilerden her biri, grup başkanvekilleri o kadar güzel konuşmalar yaptılar ki kendisiyle ilgili olarak ne kadar görevine düşkün olduğunu ne kadar güzel olduğunu, güzel işler yaptığıyla ilgili. Ben o gece öğrendim. Ankara'da kendisinin bir arabası yokmuş. Minibüslerle, otobüslerle meclise gelip giden AK Parti’nin bir milletvekili var. Ve biz bunu onun vefat ettiği gece öğrendik. Şu anda bile gözlerim doluyor. Meclis artık otobüslerin çalışmadığı saatte biterse ya Abdullah Güler yada Oğuzhan Kaya arkadaşımız onu kaldığı yere bırakırmış."

Kasım ayında vefat etmişti

AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde geçen 18 Kasım’da hayatını kaybetmişti.

Ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmran Kılıç için taziye ilanı vermişti.

Erdoğan'ın gazetelerde yayımlanan başsağlığı mesajı şöyleydi:

"Hayatını müftü, idareci, yazar, programcı, konuşmacı olarak irşad ve eğitim-öğretim faaliyetlerine adayan ilim ve irfan insanı İmran Kılıç kardeşimiz ebedi aleme irtihal etmiştir. Ülkemize ve milletimize hizmetlerini daima şükranla yad edeceğimiz kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, Kahramanmaraşlılara ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

İmran Kılıç kimdir?

Kahramanmaraş'ta 1957 yılında doğan Kılıç, Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi ve yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AKP Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.

Kılıç; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı.

İyi düzeyde Arapça bilen Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı. (AA)