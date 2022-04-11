AKP’li Yılmaz’dan AYM’nin “zorunlu din dersi” kararına tepki: İnsan hakları yalanına boyun eğdiler, yazıklar olsun

AYM’nin zorunlu din dersleri ile ilgili bir bireysel başvuruda hak ihlali kararı vermesine tepki gösteren AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “İnsan hakları yalanına boyun eğdiler, yazıklar olsun” dedi.

AKP'li Yılmaz, Hüseyin El tarafından kızının zorunlu din dersinden muaf olması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan başvuruda din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesine tepki gösterdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından “Adı ‘Barış’ olan, insanlığa kardeşliği, eşitliği ve iyiliği yaymayı öğreten yüce dinimiz İslam’ın okullarımızda neslimize öğretilmesi ‘insan hakları ihlali’ imiş. Anayasa Mahkememiz böyle buyurmuş. Türkiye Müslümanlarına Ramazan hediyesi. Yazıklar olsun!” dedi.

“İnsan hakları yalanına boyun eğdiler”

Kararı ‘ihanet’ olarak tanımlayan Yılmaz “İslam diyarı Türkiye’mizin Anaysa Mahkemesi bir Yunanistan, Finlandiya, Norveç, İsveç kadar olamadı. 300 yıldır sömürge zihniyetiyle dünyanın kanını emen,40 yıldır PKK terör örgütünü silahlarıyla besleyen Avrupa’nın ‘sarı saçlı mavi gözlü insan hakları’ yalanına boyun eğdiler! Müslümanlıkla yoğrulun yurdumda İslam’ın öğretilmesini ‘İnsan hakkı ihlali’ olarak yaftalamak, yakın tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olmuştur. Bu ihanete Aziz Milletimiz asla izin vermez!” ifadelerini kullandı.