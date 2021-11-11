AKP'li Yıldız hakaret davası açmıştı; eşi ve iki çocuğu öldürülen Emine Şenyaşar: Yarın hâkimlere katillerin kim olduğunu soracağım

AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşini ve iki oğlunu yitiren Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın Urfa Adliyesi önünde adalet talebiyle başlattığı adalet nöbeti, 248’inci gününde devam ediyor.

AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Emine Şenyaşar, Urfa 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yarın görülecek davanın ilk duruşmasına çıkacağını ifade etti. 3 yıl 5 ay önce gözlerinin önünde bir katliam olduğunu, ancak ortada dava olmadığını söyleyen Şenyaşar, "Yarın hâkim karşısına çıkacağım. Yarın hakimlere katillerin kim olduğunu soracağım” dedi. Sağlık sorununun her geçen gün kötüleştiğine dikkat çeken Şenyaşar, “Hastane kayıtları ortaya çıkarılsın, kim suçluysa suçunu çeksin. Artık yeter” dedi.

Urfa Adliyesi önünde eylemlerinin 86’ncı gününde Emine Şenyaşar’ın feryadındaki bir kelimeyi “hakaret” olarak niteleyen Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianamede, Yıldız müşteki (şikayetçi) olarak yer aldı. İddianamede, Şenyaşar'ın 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Urfa 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ilk duruşma tarihi 12 Kasım’da görülecek. Emine Şenyaşar, yarın saat 14.00’da hakim karşısına çıkacak.