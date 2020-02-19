"AKP'li yetkililer: İş Bankası konusunda bir acelemiz yok, iş olgunlaşınca gündeme getirilecek"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li yetkililerin İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri konusunda "İş Bankası konusunda bir acelemiz yok, iş olgunlaşınca gündeme getirilecek" düşüncelerini dile getirdiğini bugünkü yazısında aktardı.

Selvi, "İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri konusu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin MKYK’daki sunumu üzerine yeniden gündeme gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Fazla geciktirmeye niyetimiz yok' demişti. İş Bankası konusunun bu haftaki MYK’ya gelmesi bekleniyordu. Ama görüşülmemiş. Fakat bu işin unutulduğu anlamına gelmesin. Çünkü süreç devam ediyor." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

Nurettin Canikli başkanlığında bir heyet kurulmuş. Onlar kamuoyunu da ikna edecek tarzda bir çalışma yürütüyorlar. İşin hukuki boyutu kadar toplum tarafından doğru algılanması yönünde de çalışma yapıyorlar. “Bir siyasi partinin ticari faaliyeti olur mu?”, “Bir siyasi partinin bankası olur mu?” gibi sorular üzerinden ilerliyorlarmış. Konuştuğum AK Parti yetkilileri, “İş Bankası konusunda bir acelemiz yok. İş olgunlaşınca gündeme getirilecek. Ancak Cumhurbaşkanımız bu konuda çok kararlı. İhmal etmemiz ya da unutmamız mümkün değil” diyorlar.

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