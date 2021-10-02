AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'ndeki gri pasaport skandalını fark eden diplomatlara maaş kesintisi

Malatya’nın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi’nin, “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” kapsamında Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün dönmemesiyle ortaya çıkan gri pasaport skandalında, olayı fark eden Fidan çiftine Bakanlık tarafından ceza verildi.

Hannover Konsolosluğu’nda muavin konsolos olarak görevli olan Mehmet Fidan ve Güler Fidan, Yeşilyurt Belediyesi üzerinden gri pasaportla gidenlerin dönmediklerini ilk fark eden isimler olmuştu.

Maaş kesintisi kararı verildi

Söz konusu ceza bildiriminde, "Münhasıran konsolosluk işlemlerine ilişkin size verilen yetkiyi aşarak Bakanlığın mensuplarının kişisel verilerine şahsi menfaatlerinizi gözeterek erişim sağladığınız tespit edilmiştir" denildi.

Cumhuriyet'in haberine göre olayı ortaya çıkarmalarının ardından Fidan çifti merkeze çekildi. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı disiplin soruşturması sonucunda Fidan çiftine ceza verildi. Bakanlığın kararında, "Fiillerinizin ağırlığı ve niteliği dikkate alınarak brüt aylığınızdan 1/8 oranında 'aylıktan kesme' cezası ile tecziye edilmeniz uygun görülmüştür" denildi.