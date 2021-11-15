AKP'li Yayman: Twitter'ı da Facebook'u da Instagram'ı da TikTok'u da kapatmıyoruz

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, katıldığı canlı yayında gelen bir soru üzerine, "Twitter'ı da Facebook'u da Instagram'ı da TikTok'u da kapatmıyoruz. Biz yasaklarla savaşan bir partiyiz" dedi.

AKP Milletvekili Hüseyin Yayman TikTok ve Twitter olmak üzere çeşitli sosyal mecraların kapatılacağı iddialarını yalanlayarak, partilerinin amacının yalan haber le mücadele etmek olduğunu söyledi.

"Biz yasaklarla savaşan bir partiyiz"

Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yayman, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. "Twitter'ı kapatacak mısınız?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Yayman, "Yok öyle bir şey. Niye kapatalım. Twitter'ı da Facebook'u da Instagram'ı da TikTok'u da kapatmıyoruz. Biz yasaklarla savaşan bir partiyiz" dedi.

Yalan haber

Kesin hedeflerinin yalan haberle mücadele etmek olduğunu söyleyen Yayman, "Bizim talebimiz şu: 56, 51 sayısı sosyal medya yasası çıktı. Buna bağlı olarak bir yıl oldu, komisyon kuruldu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu. Benzeri Avrupa'da da var. Avrupa standardı neyse biz de "fake" haber le ilgili bir düzenleme yapmak istiyoruz. Sosyal medyayla ilgili düzenleme yapıldı zaten Türkiye'de" ifadelerini kullandı.