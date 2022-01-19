AKP'li Yayman: Tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacağız

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, kenevirin tıp alanında kullanımı konusunda Türkiye’nin adım atması gerektiğini belirtirken, AKP'nin tıbbi kenevir yasası hazırladığını söyledi. Bayer'in aktardığına göre AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacaklarını söyledi.

Bayer, yazısında tıbbi kenevir konusunda uzman olduğunu söylediği, Türkiye’de ilk tıbbi kenevir şirketi TURCANNABİS’i kuran Dr. Hüseyin Demirtaş ile yaptığı görüşmeye yer verdi.

Kenevirin tıp alanında kullanıldığı örneklere yer veren Demirtaş, şirketini “Almanya neden Kanada’dan almak yerine Türkiye’yi medikal kenevir ekim üssü yapmasın?” düşüncesiyle yola çıkarak kurduğunu ifade etti. Demirtaş, "Almanya’da toprak ve iklim şartlarının olumsuzluğu, enerji ve emek giderlerinin yüksekliği nedeniyle Almanya kenevir ekimine girmek istemiyor. İşte bu nedenle bunun Türkiye için bir piyango bileti gibi avantaj olduğunu gördüm. Saray başta olmak üzere TBMM’deki partilere ‘Kenevir trenini kaçırmamak için acil eylem planı şart’ başlıklı 15 sayfalık raporumu ulaştırdım. Hatay Milletvekili Doç. Dr. Hüseyin Yalman bana ilgi gösterdi ve üzerinde daha çok çalışmamı ve ekip oluşturmamı istedi" ifadesini kullandı.

Bayer, yazısının devamında AKP'nin tıbbi kenevir konusunda yasa hazırlayacağını söylerken, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın ifadeleri aktardı.

Bayer, şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarı, tıbbi kenevir yasasını hazırlarken Doç. Dr. Yayman, aralarında uluslararası ün ve tecrübeye sahip uzmanlarla çalışacaklarını bildiriyor ve 'önümüzdeki günlerde tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifini sunacaklarını' belirtiyor. Yayman, Danışma Kurulu’nun başına Türkiye’nin ilk radikal kenevir girişimi (startup) olan Türk Cannabis Medikal Bitkileri’nin kurucusu ve sahibi, kenevir uzmanı Dr. Hüseyin Demirtaş’ın geleceğini belirtiyor. Danışma Kurulu’nda ayrıca dünyanın en büyük ikinci medikal kenevir şirketi olan Tilray Inc.’de 4.5 yıldır üst düzey yönetici olarak çalışan İstanbul doğumlu Musevi Türk vatandaşı Cemi Vur; annesi Türk, babası Arap, Ürdün kökenli, Bonn’da yaşayan tıp doktoru ve kenevir uzmanı Dr. Khalid Salim; Amerika’da yaşayan ve 15 yıldır medikal kenevir üzerinde çalışmış olan Ebubekir Erdal Kasa gibi isimlerin yer alması bekleniyor."