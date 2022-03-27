AKP'li vekillerden üreticilere 'tavsiye': İhtiyacınız kadar alın, stokçular satamazlarsa fiyatları düşürmek zorunda kalırlar

Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, "İktidar partisi vekillerinin üreticilere, 'İhtiyacınız kadar alın, stokçular satamazlarsa fiyatları düşürmek zorunda kalırlar' şeklinde tavsiyede bulunduklarını dile getiriliyor" diye yazdı.

Babacan yazısında, "Siyasi kulislere göre, AK Parti’de yapılan toplantılarda, milletvekilleri tabanın taleplerini ve aşırı fiyatlara ilişkin şikayetleri aktarmaya devam ediyorlar. Bu görüşler, parti genel merkezinde genel başkan yardımcılarına, Meclis’te grup başkanvekillerine iletiliyor. Vekiller sadece yağ değil, şeker ve un konusunda önümüzdeki dönemde yaşanabilecek sorunlara dikkat çekiyor. Stokçuluk ve fırsatçılık üzerinden yapılan değerlendirmelerde, hammaddenin üreticiye ulaşmadığı, özellikle fırıncılar ve gıda sanayicilerinin, “Hammadde bulamıyoruz” şikâyetinde bulunduklarının aktarıldığını öğrendik. İktidar partisi vekillerinin üreticilere, “İhtiyacınız kadar alın, stokçular satamazlarsa fiyatları düşürmek zorunda kalırlar” şeklinde tavsiyede bulunduklarını dile getiriliyor. Anlaşılan bu üçlüyü daha çok konuşacağız. Tek sorumlunun stokçular olmadığının da farkında herkes. Tartışma artınca, fırsatçılara ceza artırımı teklifini yakında Meclis’te görürüz." ifadesini kullandı.