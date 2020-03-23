AKP'li vekilin evinde ölü bulunan Kadirova'nın avukatı: Dosyada önemli detaylar atlandı, takipsizlik kararı bozulmalı

AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde silahla vurulmuş şekilde bulunan Özbekistalı çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın anal sürüntüsünde prostat sıvısı (PSA) bulundu. Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) savcılığa sunduğu raporda, “PSA’da erkek DNA’sı tespit edemedik” ifadesi dikkati çekti. Çünkü PSA’da zaten DNA izi teknik olarak çıkmıyor. Kurumun, bu ifadesi ile dosyaya gereken özenin gösterilmediğinin anlaşıldığını ifade eden aile avukatlarından Birol Öztürk, Adli Tıp’ın Nadira Kadirova dosyasında, başka önemli detayları atladığını da belirterek “Takipsizlik bozulmalı” ifadesini kullandı.

Kadirova ailesi avukatı Birol Öztürk’ün dosyada yaptığı tespit edindiği bilgi ve belgeleri bugünkü köşesinde paylaşan BirGün yazarı, gazeteci Erk Acarer'in aktardıkları şöyle:

İstanbul AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın bakıcı olarak çalıştığı Ankara’daki evinde, 23 Eylül 2019 tarihinde yaşamını yitiren 23 yaşındaki Özbek vatandaşı Nadira Kadirova ile ilgili soru işaretleri bitmek bitmiyor. Ölüme intihar diyen savcılık, takipsizlik kararı vermişti. Ancak Adli Tıp Kurumu Ankara, Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı’nın savcılığa sunduğu rapor bir kez daha kafa karıştırdı. İşte o rapor.

21.11.2019 tarihli raporda şu satırlar yer aldı: “Nadira Kadirova’ya ait olduğu bildirilen anal sürüntü örneğinde, sperm hücresinin görülmediği ancak Prostat Spesifik Antijen’in (PSA) tespit edildiği bildirilmiştir.”

Adli Tıp Kurumu kafa karıştırdı

ATK, savcılığa sunduğu raporunda şu ifadeleri kullandı: “…İncelemeye göre Nadira Kadirova’ya ait olduğu belirtilen anal sürüntü örneğinden yapılan DNA miktar tayini çalışmaları sonucunda, anal sürüntü örneğinin erkek cinsiyet geni içermediği belirlenmiş ve anal sürüntü örneğinden Kadirova’ya DNA profili ile uyumlu, kadın genotip DNA profili tespit edilmiştir…”

ATK ile ilgili kafa karışıklığı da tam bu noktada ortaya çıkıyor. Kurum; “Anal sürüntü örneğinde erkek DNA’sı tespit edilmedi” diyor. Oysa PSA’da, DNA bulgusuna teknik olarak rasatlanması zaten mümkün değil!

Ölümden önce temasa işaret var ama kimseye DNA testi yok!

Anal bölgedeki PSA bulgusu en geç 13 ila 48 saat süre içinde tespit edilebiliyor. Bunun anlamı; Kadirova’nın ölümünden hemen önce, bir erkekle temas etmiş olma ihtimalinin çok yüksek oluşu.

"Çet davası böyle çözülmüştü"

Konuyu değerlendiren Avukat Birol Öztürk şunları aktardı:

“PSA erkeğe özel, erkek prostatına ait bir sıvı. Kadında milyonda bir olasılıkla bulunuyor. Bir erkekle temas varsa, Nadira’nın çevresindeki kişilere bakılmalı. Şimdi telefon görüşmeleri ve HTS kayıtları daha önemli hale geldi. Kadirova ve AKP’li Vekil Şirin Ünal’ın geçmişe dair görüşme ve HTS kayıtları incelenip dosyaya girmeliydi. Şule Çet olayında da zanlıların suçu, anal bölgedeki PSA üzerinden tespit edilip maddi gerçeğe ulaşılmıştı. Kadirova’da da olay intihar olsa bile maktuleyi buna götüren nedenler detaylı bir şekilde araştırılmalı, somut gerçek ortaya konmalı. Bu şaibeler ile birlikte dosyaya verilen takipsizlik kararının kaldırılması gerekir.”

Atış izi yoktu; 'Nadire hangi eliyle atış yaptı?' sorusu

Öztürk’e göre soru işaretleri bununla bitmiyor. Adli Tıp Kurumu’nun ‘ihmaline’ ilişkin bir başka konu daha var. Kadirova’nın elinde barut izine rastlanmamıştı. Öztürk; “Kendini vurduğu söyleniyor. Ama elinde atış izi yok. Kimi zaman bir elde atış izine rastlanmayacağı belirtiliyor. Peki, Nadira hangi eliyle atış yaptı. Kadirova’nın, sağlak mı yoksa solak mı olduğuna ilişkin tespit yapılması da gerekmez miydi?” diye sordu.

Avukat Öztürk’e göre çok önemli bir başka detay ise polisin olay yerine ilişkin çizdiği kroki. Savcılık soruşturmasına giren polis tutağı ve çizimlerinde bitişik atıştan söz ediliyor. Ancak, krokide böyle bir görüntüye rastlanmıyor. Bu, olayın polis tarafından da tamamen savsaklandığının kanıtı.

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