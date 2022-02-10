AKP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na elektrik faturası' tepkisi: Ödersen namertsin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, zam sebebiyle faturasını ödemeyeceğini açıklamasının ardından, AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kılıçdaroğlu'na "Ödersen namertsin" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, elektrik zamlarını eleştirerek halkın zorda olduğunu tekrar hatırlatmıştı. Halka IBAN ve elektrik faturalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, zamlar geri alınana kadar kendisinin de faturaları ödemeyeceğini söylemişti.

"Türk Halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor"

Kılıçdaroğlu'na AKP kanadından ilk yanıt Amasya Milletvekili Hasan Çilez'den geldi. Çiliz, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Hadi ödeme. Ödersen namertsin. Senin elektrik paranı ben ödeyeceğim. Türk Halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor. İndirim yapılacağını mı haber aldı acaba? İndirim olursa 'Ben yaptırdım' demek için mi bu gereksiz işleri yapıyor? Çok adi ve hafif bir politika" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun "faturanı ve IBAN'ını Erdoğan'a gönder" çağrısına sosyal medyadan kısa sürede pek çok destek geldi; IBAN etiketi Twitter'da gündem oldu.