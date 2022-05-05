AKP’li vekilden Kadir Mısıroğlu mesajı: Bize tarihi ve hakikatleri öğrenmeyi sevdiren adam

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Kadir Mısıroğlu’nu ölüm yıl dönümününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. AKP’li vekil anma mesajında, “Bize tarihi ve hakikatleri öğrenmeyi sevdiren adam” ifadelerini kullandı.

AKP'li vekil anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bize tarihi ve hakikatleri öğrenmeyi sevdiren adam; Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun. Ferasetinle gerçekleri 20-30 yıl önce görmene, zekânla Milleti uyarmana tahammül edemeyen zavallılar, “fesli deli” diye aşağılamaya çalıştılar. Yukarı çıkamayan çukurlara bir şey demiyoruz."

"Atatürk düşmanının ferasetine inanan ve güvenenlerin ülkemizi ne hale getirdiği ortada"

AKP'li vekile tepki gösteren CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, “Kurtuluş savaşının kazanılmasından büyük üzüntü duyan, “keşke Yunan galip gelseydi” diyen bir Atatürk düşmanının ferasetine inanan ve güvenenlerin ülkemizi ne hale getirdiği ortadadır. Bugün bu zatı anma gereği duyan kişinin, hocasının kim olduğunu söylemesine gerek bile yoktur” diye konuştu.