AKP'li vekilden erken seçim açıklaması

AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "İnşallah hepimizin hedefi, 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar cumhurbaşkanı olarak seçtirmek. Onun için önümüzde kısa bir süre var. Erken seçimden falan bahsetmiyorum. Erken seçim de olabilir. Bizim, seçim diye bir derdimiz yok. Allah'a çok şükür bizim adayımız belli, çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal da mahalle başkanlarının, teşkilatın kılcal damarları olduğunu belirtti.

Aksal, AKP kadrolarının sahada olduğunu, hâlâ adayları olmayan, aday konusunda anlaşmayan partilerin erken seçim çağrıları yaptığını söyledi. (AA)