AKP'li vekilden Çalışma Bakanı'na eleştiri: Telefon üstüne telefon geliyor, 'hani zam yapacaktınız' diye hesabını bana soruyorlar

HaberTürk gazetesi Muharrem Sarıkaya'ya konuşan ve ismini vermeyen bir AKP'li vekil, "Çalışma Bakanı açıklama yaptı, telefon üstüne telefon geliyor, 'hani zam yapacaktınız niye vazgeçtiniz?’ diye hesabını bana soruyor. Son dönem bunlar çok sık yaşanır oldu…” dedi.

Sarıkaya yazısında, "Erken seçim ihtimalinin gittikçe azaldığını ancak yine de Ağustos sonu Eylül başı gibi yeni bir ekonomik paket düzenlemesiyle iyileştirme yapıp Kasım’da seçime gidilebileceğine yönelik beklentinin apartta bekleme hali de söz konusu. AK Parti kulisinde ise tepkili bir hayıflanma vardı. Kuliste sohbet ettiğim AK Parti milletvekillerinin ağırlıklı bölümünün tepkisi benzerdi. Bakanlar ile istişare edilmeden yapılan açıklamaların kendilerini tabanda zor durumda bıraktığından yakınıyorlardı." ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

"Sadece bu da değil, bakanların da kendileri ile istişare etmeden yolladıkları kanun tekliflerinde benzer sorunu yaşadıklarına da vurgu yaptılar. İçlerinden birinin şu cümlesi önemliydi: “Çalışma Bakanı açıklama yaptı, telefon üstüne telefon geliyor, 'hani zam yapacaktınız niye vazgeçtiniz?’ diye hesabını bana soruyor. Son dönem bunlar çok sık yaşanır oldu…” Örnek olarak kadına ve sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye ilişkin kanun tekliflerini gösterdi. Her ikisinde de ciddi sorunların olduğunu, dolayısıyla ileri bir tarihe ötelediklerini belirtti. Teknokratların yeniden hakimiyetinin tepkisi içindeydi…"