AKP'li vekil trafik kazası geçirdi

AKP Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Ankara'ya giderken otomobiline, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada, İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın yaralandı.

Antalya-Burdur yolunun 40’ıncı kilometresinde meydana gelen kazada, Antalya'dan Ankara'ya giden İbrahim Aydın yönetimindeki otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin kontrolsüz kavşakta önüne çıkması üzerine yolun sağına doğru manevra yaptı ancak başarılı olamadı. Otomobil, Aydın'ın otomobiline çarptı. Kazada, İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Belinde kırık olduğu değerlendirilen AK Parti'li Aydın'ın, ameliyat edilip edilmeyeceğinin, detaylı muayenenin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.Eşi Emine Aydın'ın ise hafif yaralı olduğu bildirildi.