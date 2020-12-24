AKP'li vekil imar affını eleştirdi: Binalar yıkılamaz hale getirildi, bu cenazenin kalkması gerekiyor

Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreteri Hasan Yalçın, İstanbul'da olası bir deprem durumunda 60 bine yakın konutun yıkılacağını ve 100 bine yakın insanın yaşamını yitirebileceğini açıkladı.

Kentte meydana gelecek olası bir 7 ila 7.5 büyüklüğündeki depreme işaret eden Genel Sekreter Hasan Yalçın, “Yeterli önlem alınmaması durumunda, ulusal gelirde yüzde 10-12 kayıp, 60 bine yakın konutun yıkılması ve 100 binden fazla can kaybı olması söz konusu” dedi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Birliğin Başkanvekili Hüseyin Arslan ise yurtdışına götürülen malzemelerin denetlendiğini ancak Türkiye’de yeterli denetim yapılmadığını vurguladı. Arslan, “Kamu tarafında da hatalar var. TOKİ’nin birim fiyatları herkesin dilinde” dedi.

TSE standartlarını taşıyan ama kalitesi “TOKİ malzemesi” olarak adlandırılan malzemeler olduğunu belirten Arslan, “Müteahhit birim fiyatları kurtarabilmek için minimum standartları taşıyan malzemeye tevessül ediyor. Standartları geçen imalatçı fazla değil” dedi.

"Türkiye’nin eti budu belli"

AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ise komisyonda1999 depreminin milat olduğunu vurgulayarak, “20 küsur yıl geçti, ‘kentsel dönüşüm aşağı, kentsel dönüşüm yukarı.’ Geldiğimiz nokta, batmış bir yaklaşım. Doğru yönetilemeyen kentsel dönüşümün çok ağır faturalarını bugün ödemeye başladık” dedi.

“İmar affıyla binaların yıkılmaz hale getirildiğine” dikkat çeken Şentürk, “Bu cenazenin kalkması gerekiyor” diyerek, “6.5 milyon riskli yapının dönüşümü 170 milyar dolar. Türkiye’nin eti budu belli. Bu, altından kalkılacak rakam değil” diye konuştu.