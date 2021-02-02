AKP’li Üsküdar Belediyesi vergi borcu sebebiyle okul arazilerini Maliye Bakanlığı’na devrediyor

AKP’li Esenler ve Çekmeköy belediyelerinden sonra, Üsküdar Belediyesi de devlete olan vergi borcunu okul arazilerini Maliye Bakanlığı’na devrederek kapatma yoluna gidiyor.

BirGün'den Yaren Çolak imzalı habere göre, AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen adına hazırlanan teklifler, Üsküdar Belediye Meclisi’nin şubat ayı toplantı gündemine alındı. Tekliflerden biri mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait, Ünalan Mahallesi 1059 ada 35 parsel sayılı 2 bin 716 metrekarelik parselle ilgili. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Kampusu’nun arkasında kalan parsel imar planlarında “Yüksek Öğretim Alanı” lejantında kalıyor. Teklifte “Belediyemizin vergi borcuna mahsuben Maliye Hazinesi adına devri düşünülmektedir” denildi.

Söz konusu parselle ilgili olarak Üsküdar Belediyesi’nin hazırladığı bir başka teklifle imar planı değişikliği de hazırladı. Maliye Hazinesi’ne devredilecek olan parsel, Üsküdar Belediyesi tarafından imar planları da değiştirilerek, “Sağlık Tesis Alanı” lejantına alınacak. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü söz konusu araziyi “Semt Polikliniği” olarak kullanacak.

Üsküdar Belediyesi’nin vergi borcuna karşı Maliye Hazinesi’ne devretmek istediği ikinci okul arazisi ise Çengelköy Mahallesi’nde bulunuyor. Mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait, Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinin 803 metrekarelik kısmı da vergi borcuna karşılık Maliyeye devredilecek.