AKP'li Üsküdar Belediyesi'nden Ensar Vakfı yöneticisine milyonluk ihale

AKP'li Üsküdar Belediyesi, 6 milyon 323 bin TL’lik ihaleyi Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin'e verdi. Şirin, konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruyu, “İşinize bakın” diyerek yanıtladı.

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre, Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü 27 Nisan’da, 2021 yılı için 6 milyon 323 bin TL karşılığında, 25 bin gıda kolisi alımı ihalesine çıktı. İhale 3 Haziran’da sonuçlandı. Ensar Vakfı’nın Mütevelli Heyeti üyeliği yapan ve Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin’in şirketi Şirin Kardeşler Gıda tek başına girdiği ihaleyi 5 milyon 700 bin TL bedelle kazandı.

İhaleye ilişkin telefonla ulaşılan Şirin, sorulara yalnızca, “İşinize bakın” şeklinde yanıt vererek görüşmeyi sonlandırdı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile İsmail Şirin’in yakınlıkları dikkat çekiyor. Trabzonlu olan iki ismin sıklıkla ziyaret ve etkinliklerde bir araya geldiklerine ilişkin fotoğraflar sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Öte yandan Türkmen, geçen mayıs ayında Ensar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Vefa Yunus Taylan’ı Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı’na atamıştı. Üsküdar Belediyesi 2018’de biri Sultantepe Mahallesi’nde diğeri de Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan iki kamu binasını Ensar Vakfı’na bedelsiz tahsil etmişti. Yine Üsküdar’daki Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bitişindeki yurt binası da bedelsiz olarak 49 yıllığına TÜRGEV’e verilmişti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bu dönemde Ensar Vakfı’nın Mütevelli Heyeti üyesiydi.