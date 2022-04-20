AKP’li Üsküdar Belediyesi'nden Ensar Başkanı’na 'veda' ihalesi

Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin, 7 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini devretmeden kısa süre önce, AKP’li Üsküdar Belediyesi’nden 33 milyon 289 bin TL’lik ihale aldı. İsmail Şirin’in ortağı olduğu aile şirketi, bugüne kadar Üsküdar Belediyesi’nden son 6 yılda 30 ihale aldı. İhalelerin toplamı 110 milyon TL’yi geçti.
Cumhuriyet'in haberine göre Üsküdar Belediyesi’nin, “2022 Yılı Muhtelif Gıda ve Servis Malzemeleri İle Gıda Kolisi Alımı” adı altında, 21 Mart 2022 tarihinde yaptığı ihalenin sözleşmesi imzalandı.
İmzalanan sözleşmeye göre ihaleyi 33 milyon 289 bin 75 TL’ye Şirin Kardeşler Gıda İnşaat San. Ve Tic. Ltd. şirketi aldı. Söz konusu firmanın son 6 yıl içinde Üsküdar Belediyesi’nden aldığı ihalelerin toplamı, son ihale ile birlikte 30 oldu. 30 ihalenin toplamı ise 111 milyon 198 bin 637 TL’ye ulaştı. Şirin Kardeşler firmasının Üsküdar Belediyesi’nden aldığı son aldığı ihale, tek kalemde aldığı en büyük ihaleyi oluşturdu.
İhaleyi alan Şirin Kardeşler Gıda firması İsmail Şirin ve İbrahim Şirin’e ait. İsmail ve İbrahim Şirin, 6 milyon TL sermayeli şirkette yarı yarıya ortak olarak bulunuyor. Şirket ortağı İsmail Şirin aynı zamanda, 2015 yılından beri Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanlığı'nı da yapıyordu. Şirketin son aldığı ihale tarihinden yaklaşık 15 gün önce İsmail Şirin Ensar Vakfı Başkanlığı görevini Bilal Bakır’a devretti.
Ensar Vakfı Üsküdar Şubesi sosyal medya hesabından, 6 Nisan 2022 tarihinde yayımladığı mesajda, “Şube Başkanımız Sn. İsmail Şirin, 7 yılın ardından görevi yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Bilal Bakır’a devretti” denildi.
Şirin Kardeşler'in Üsküdar Belediyesi’nden aldığı ihalelerden bazıları şunlar:
- 27 Nisan 2021 tarihinde yapılan “2021 yılı gıda kolisi alımı” ihalesi, 5 milyon 772 bin 750 TL
- 18 Nisan 2019 tarihinde yapılan “2019 Yılı Muhtelif Gıda ve Servis Malzemesi İle Erzak Kolisi Alımı” ihalesi, 22 milyon 399 bin 875 TL.
- 19 Mart 2018 tarihinde yapılan “2018 Yılı Muhtelif Gıda ve Servis Malzemesi Alımı İşi” ihalesi 13 milyon 372 bin 240 TL.
- 4 Nisan 2017 tarihinde yapılan “Muhtelif Gıda ve Servis Malzemesi Alımı İşi” ihalesi 9 milyon 652 bin TL.
- 9 Mayıs 2016 tarihinde yapılan “Muhtelif Gıda ve Servis Malzemesi Alımı” ihalesi 6 milyon 922 bin 350 TL.
- 21 Mayıs 2015 tarihinde yapılan “Muhtelif Gıda ve Servis Malzemesi Alımı” ihalesi 5 milyon 119 bin 707 TL