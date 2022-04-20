AKP’li Üsküdar Belediyesi'nden Ensar Başkanı’na 'veda' ihalesi

Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin, 7 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini devretmeden kısa süre önce, AKP’li Üsküdar Belediyesi’nden 33 milyon 289 bin TL’lik ihale aldı. İsmail Şirin’in ortağı olduğu aile şirketi, bugüne kadar Üsküdar Belediyesi’nden son 6 yılda 30 ihale aldı. İhalelerin toplamı 110 milyon TL’yi geçti.

Cumhuriyet'in haberine göre Üsküdar Belediyesi’nin, “2022 Yılı Muhtelif Gıda ve Servis Malzemeleri İle Gıda Kolisi Alımı” adı altında, 21 Mart 2022 tarihinde yaptığı ihalenin sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan sözleşmeye göre ihaleyi 33 milyon 289 bin 75 TL’ye Şirin Kardeşler Gıda İnşaat San. Ve Tic. Ltd. şirketi aldı. Söz konusu firmanın son 6 yıl içinde Üsküdar Belediyesi’nden aldığı ihalelerin toplamı, son ihale ile birlikte 30 oldu. 30 ihalenin toplamı ise 111 milyon 198 bin 637 TL’ye ulaştı. Şirin Kardeşler firmasının Üsküdar Belediyesi’nden aldığı son aldığı ihale, tek kalemde aldığı en büyük ihaleyi oluşturdu.