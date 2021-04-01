AKP'li Üsküdar Belediyesi, arazilerini SGK'ya devrederek 21 milyon 800 bin liralık prim borcunu sildirdi

AKP’li Üsküdar Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan 21 milyon 800 bin liralık borcunu, İstanbul’un çeşitli noktalarında bulunan arazilerini kuruma devrederek sildirdi.

Üsküdar Belediye Meclisi, 30 Mart günü olağanüstü toplandı. Olağanüstü oturumda Üsküdar Belediyesi'nin şirketi Personel A.Ş.'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borcu gündeme geldi.

Konuyla ilgili hazırlanan raporda, SGK İstanbul İl Müdürlüğü'nün mülkiyeti Üsküdar Belediyesi'ne ait Pendik, Şile ve Tuzla ilçelerindeki boş durumda olan 5 ayrı parseli devralmayı kabul ettiği belirtildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, belediyeye ait Pendik Emirli Mahallesi'nde 12 bin 462 metrekarelik parsel için 4 milyon TL, Şile Çavuş mahallesinde 5 bin 680 metrekarelik parsel için 4 milyon 828 bin TL, hemen yanındaki 3 bin 234 metrekarelik parsel için 2 milyon 748 bin TL, Tuzla Merkez Mahallesi'nde 838 metrekarelik parsel için 3 milyon 352 bin TL, yanındaki bin 704 metrekarelik parsel için de 6 milyon 818 bin TL değer biçildi.

"Daha önce de cami alanlarını borçlarına karşılık devretmiş bir belediye"

Meclis oturumunda oy çokluğuyla alınan karar ile araziler; Üsküdar Belediyesi şirketi Personel A.Ş.'nin prim borçlarına karşılık SGK Başkanlığı'na devredildi. Böylece belediye şirketinin yaklaşık 21 milyon 800 bin liralık prim borcu, devredilen araziler karşılığında silindi.

Karara CHP ve İyi Parti grubu karşı çıktı. Üsküdar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve İBB Meclis Üyesi Doğan Tekel, karara tepki göstererek “Pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılara rağmen vatandaş prim borcunu ödüyor, esnaf borcunu ödüyor, diğer kurumlar borcunu ödüyor. Ama Üsküdar Belediyesi borcunu ödeyemiyor. Bu nasıl keyfiliktir? Muhalefet partilerinin yönettiği belediyelere böyle bir olanak tanınmıyor. Üsküdar Belediyesi yıllardır SGK'ya olan borçlarını ödemek yerine arazilerini devrediyor. Daha önce de cami alanlarını borçlarına karşılık devretmiş bir belediye burası” dedi.