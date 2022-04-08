AKP’li Ünal, menemene sucuk koyan öğrencilere şaşırdı: Şikayet etmiyorlar mıydı?

Yemekteki sucuğa şaşıran AKP’li vekil, “Yalnız bak bunlar menemenin içine sucuk katmışlar. Az önce bunlar şikayet etmiyor muydu ya” dedi.

Ünal daha sonra pişen menemenin üstüne yumurta kırarak öğrenci evleriyle ilgili "Dünyanın en güzel evi öğrenci evidir. Çünkü en keyifli, en heyecanlı anıları öğrencilik zamanında öğrenci evinde yaşarsınız ve en iyi dostluklar da öğrenci evinde kurulur" diye konuştu.