AKP’li Ünal, menemene sucuk koyan öğrencilere şaşırdı: Şikayet etmiyorlar mıydı?

AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, ziyaret ettiği öğrenci evinde menemene sucuk konulduğunu görünce şaşırarak, "Az önce bunlar şikayet etmiyor muydu ya?" dedi.
Ünal, Kahramanmaraş’ta bir öğrenci evine sahurda misafir oldu. Öğrencilerle tanışıp sohbet eden Ünal, daha sonra gençlerle mutfağa girip pişen menemeni inceledi.
Yemekteki sucuğa şaşıran AKP’li vekil, “Yalnız bak bunlar menemenin içine sucuk katmışlar. Az önce bunlar şikayet etmiyor muydu ya” dedi.
Ünal daha sonra pişen menemenin üstüne yumurta kırarak öğrenci evleriyle ilgili "Dünyanın en güzel evi öğrenci evidir. Çünkü en keyifli, en heyecanlı anıları öğrencilik zamanında öğrenci evinde yaşarsınız ve en iyi dostluklar da öğrenci evinde kurulur" diye konuştu.