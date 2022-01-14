AKP’li Ünal: Dünyada terörü, silahı, şiddeti savunamaz; HDP'nin yanında CHP de savunmaya başladı

AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, "Bir şeyi doğru koyalım kimse dünyada terörü, silahı, şiddeti savunamaz. HDP hariç, onlar savunuyor. Şimdi HDP'nin yanında CHP de savunmaya başladı" dedi.

Ünal, CHP ile HDP'nin ittifak halinde olduklarını iddia ederek, "Çözüm süreci devlet gerektiğinde gerekli enstrümanları kullanarak terörü sona erdirmek için gerekli önlemleri, tedbirleri alır. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile seçim ittifakı yapıyor mu? Yapıyor" ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal, AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılmak üzere Adıyaman’a geldi. İlk olarak Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret eden Mahir Ünal, daha sonra AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Mahir Ünal, toplantıda partililere hitap etti.

HDP Milletvekili Semra Güzel ile PKK’lı Volkan Bora’nın beraber fotoğraf ile ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını değerlendiren Mahir Ünal şunları söyledi:

"AK Parti çözüm sürecinde terörü bitirmek için bütün riskleri aldı"

"Çözüm sürecinde çekildiğini söylüyor. Geçen gün 2017 yılında Adıyaman’da öldürülen bir teröristin üzerinden çıkan fotoğrafları tüm Türkiye gördü. Bir şeyi doğru koyalım kimse dünyada terörü, silahı, şiddeti savunamaz. HDP hariç, onlar savunuyorlar. Şimdi HDP’nin yanında CHP de savunmaya başladı.

Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu’na bunu sordular. Kemal Kılıçdaroğlu, ‘o iş çözüm sürecinde olmuş’ diyor. Efendi çözüm süreci bu devletin demokrasiyi korumak için gerekli enstrümanları kullanarak terörü sona erdirmek için attığı adımın ismidir.

Çözüm süreci devlet gerektiğinde gerekli enstrümanları kullanarak terörü sona erdirmek için gerekli önlemleri, tedbirleri alır. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile seçim ittifakı yapıyor mu? Yapıyor. AK Parti ise çözüm sürecinde terörü bitirmek için bütün riskleri aldı." (DHA)