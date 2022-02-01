AKP’li Ümraniye Belediyesi’nden Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Barış Aksüs’ün şirketine 8.3 milyon TL'lik ihale

Bilal Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı olan Barış Aksüs’ün, AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne 8 milyon 330 bin TL’ye taş tozu ve mıcır sattığı ortaya çıktı. Aksüs, AKP döneminde İBB’den de 28.9 milyon liralık 5 ihale almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın arkadaşlarına ait şirketler, kamudan aldıkları ihalelerle gündemden düşmüyor. Şimdi de Bilal Erdoğan'ın imam hatipten sınıf arkadaşı olan Barış Aksüs’ün, AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne milyonlarca liralık taş tozu ve mıcır sattığı açığa çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne bağlı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, 10 Ocak tarihinde “Taş Tozu ve Mıcır Alım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi 8 milyon 330 bin TL teklif veren Aksüs Yapı ve Entegre Atık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin aldığı açıklandı. Aksüs Yapı Şirketi ile AKP’li Ümraniye Belediyesi arasında 28 Ocak’ta sözleşme imzaladığı ve ihale kapsamında şirketin belediye 100 bin toz taş tozu ve mıcır sattığı belirtti.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ise Aksüs Yapı Şirketi, Bilal Erdoğan’ın İmam Hatip’ten sınıf arkadaşı olan Barış Aksüs’e ait.

AKP dönemi İBB'den 23.9 milyon liralık ihale aldı

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Barış Aksüs’ün Aksüs Yapı şirketi AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) de milyonlarca liralık ihaleler aldı. Şirket, İBB’nin AKP tarafından yönetildiği 2013 ve 2015 yılları arasından İBB’ye bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) Genel Müdürlüğü’nden tam 23 milyon 990 bin TL değerinde 5 ayrı ihale aldı.

Ayrıca şirketin, AKP’li Ümraniye Belediyesi’nden aldığı son ihalenin haricinde de 2017 ve 2018 yılında toplam 11 milyon 65 bin TL değerinde iki ayrı ihale aldığı öğrenildi.

Maden şirketinden hisse aldı

Cumhuriyet tarihinin önemli kuruluşlarından olan ve “Anadolu’nun madencilik potansiyelinin ortaya konulması” amacıyla kurulan ETİ Maden İşletmeleri’ne bağlı Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 28,2’lik hissesinin satışı gerçekleşti. İktidar, hidrojen peroksit üretimi konusunda Türkiye'nin öncü şirketinin hisse satışını onayladı. Kurumun, ETİ’ye ait hisselerinin tamamı Barış Aksüs’e devredildi.