AKP'li Tuzla Belediyesi parkları özelleştiriyor

AKP'li Tuzla Belediyesi ilçede bulunan ve kullanılmaya park alanlarını "yap-işlet-devret" ihaleye çıkaracak.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, Tuzla Belediyesi eylül ayı meclis oturumları gündemine tartışma yaratacak bir teklif geldi. Söz konusu park alanlarının 30 yıla kadar süreyle işletme hakkının verilmesi öngörülen teklifte bunun karşılığında işletme bedeli alınarak yap - işlet - devret modeliyle ihale yapılması istendi.

“Park alanlarında park ve/veya park alanı tesisi yapımı ve kiralanması iş ihalesi yapılması” teklifi AKP'li meclis üyelerinin oyuyla kabul edildi. CHP’li üyelere karara şerh koydu. Teklife tepki gösteren CHP’li meclis üyesi Ülkü Sakalar, “Kabul edilebilir bir teklif değildir. Kamu yararı olmayan bu teklifi kabul etmiyoruz. Parklar özel işletmeye açılamaz. Bu ihaleyle park alanlarına kafe, restoran ya da halı saha yapılmasının önü açıldı. Çocukların park alanı ücretli hale gelecek. Birileri çocukların park alanından para kazanacak" dedi.