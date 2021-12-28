AKP'li Türkoğlu, İBB için 'erken seçim' istedi: "Terör iltisaklıların yuvası yaptınız"

AKP MKYK Üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, "İBB'yi terör iltisaklıların yuvası yaptınız" deyip İstanbul Büyükşehir Belediyesi için erken seçim çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başlattığı "teftiş"in ardından AKP'den İBB için yeni seçim talebi geldi.

AKP Merkez Karar Yönetme Kurulu (MKYK) Üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 'hemen erken seçim' talep etti.

Paylaşımında "140 milyar nerede diyoruz? O; "Ankara'nın Taşına Bak" diyor. İBB'yi terör iltisaklıların yuvası niye yaptınız?' diyoruz. O, soluğu Anıtkabir'de alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her kirli iş ve işleminize kılıf tuttuğunuz ve ismiyle yaftalanacağınız bir metaı değildir" diyen Türkoğlu, "İBB için hemen seçim derhal seçim erken seçim" ifadesini kullandı

Türkoğlu'nun paylaşımları şöyle: