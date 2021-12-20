AKP’li Turan: Zor bir süreçten geçiyoruz, bunu inkâr etmiyoruz

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Zor bir süreçten geçiyoruz, bunu inkâr etmiyoruz. Döviz kurundan kaynaklı; salgından, kuraklıktan, dünyadaki emtia sıkıntısından kaynaklı. Ancak bu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.

Turan, TBMM’de parlamento muhabirleri bir araya geldi. Asgari ücretin 4 bin 253 lira olmasına ilişkin Bülent Turan, “Asgari ücretlimizi de memurumuzu da işçimizi de emeklimizi de enflasyona karşı ezdirmemek için gereken adımları atmaya devam ediyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak bu süreci hep birlikte atlatacağız. Burada iktidar kadar muhalefete de sivil toplum kuruluşlarına da sorumluluklar düşüyor. Kılıçdaroğlu’nun ibretlik görüşmesinden sonra sicili malum TÜSİAD açıklama yapıyor. Dün Türkiye’yi büyükelçilere şikayet eden Kılıçdaroğlu, bugün benzer bir mantıkla soluğu TÜSİAD’ın yanında alıyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu arayışları, tamamen siyaset üretememesinin bir sonucudur” diye konuştu.

"Paradan para kazanan, zengini daha da zengin yapan bir sistem, birilerinin işine gelebilir"

“Denenmekte olan ekonomi programları” ifadesini yanlış bulduğunu söyleyen Turan şunları kaydetti:

“Bu, ihracatta son 12 ayda yakalanan 221 milyar dolar seviyelerindeki başarılara da haksızlık. Eski Türkiye günlerini andıran açıklamalar kimseye yarar sağlamaz. Kimse Kılıçdaroğlu’nun ipiyle kuyuya inmesin. Göreceksiniz, bu süreci de aşacağız. Paradan para kazanan, zengini daha da zengin yapan bir sistem, birilerinin işine gelebilir. Ama üreten, ihracatını ve istihdamını artıran bir ülke, yarınlarımızı daha güçlü kılacak”

“ASELSAN, aziz milletimizindir. ASELSAN’ın marka ve isim haklarını korumak amacıyla faaliyet gösterdiği ülkelerde yaptığı uygulamanın çarpıtılmasının kime ne faydası var? Anlaşılan, savunma sanayiinde atılan tarihi adımlar birilerini rahatsız ediyor. Türkiye'nin savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarması birilerini rahatsız ediyor”

"Zor bir süreçten geçiyoruz, bunu inkâr etmiyoruz"

“Zor bir süreçten geçiyoruz, bunu inkar etmiyoruz. Döviz kurundan kaynaklı; salgından, kuraklıktan, dünyadaki emtia sıkıntısından kaynaklı. Mesela araçlardaki çip krizi gibi sorunlardan dolayı fiyatlar artıyor. Bununla birlikte üzülerek ifade ediyorum ki fırsatçılık ve stokçuluk yapanlar var. Bakanlığımız, devletimizin ilgili kurumları gerekli tedbirleri alıyor, denetlemeleri yapıyor. Tabii ki de ekonomideki sorunların tek sebebi stokçuluk değil. Ancak bu konuyu, denetim ve müeyyideden önce insani ve ahlaki bir konu olarak görüyoruz” (ANKA)