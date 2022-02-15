AKP'li Turan, kalp krizi geçiren milletvekili Battal'ın durumuyla ilgili bilgi verdi: Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, durumu stabil

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, AKP Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ın sağlık durumuyla ilgili, “3 damarı açıldı. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu stabil” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu’nda AKP Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ın durumu hakkında bilgi paylaştı. Turan, Battal’ın ameliyattan çıktığını belirterek, “3 damarı açıldı. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu stabil. Vekilimize acil şifalar diliyoruz” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Battal’a acil şifalar temennisinde bulunarak, “Ameliyattan bu şekilde çıkmasına memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz. Ailesine ve AK parti camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.