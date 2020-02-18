AKP’li Turan: Gezi’de beraat verilse de millet vicdanındaki yeri mahkumiyettir

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gezi davasınının bugün görülen duruşmasında alınan beraat ve tahliye kararlarına tepki gösterdi. Turan, "Beraat kararı verilse de kararın millet vidanındaki yeri mahkumiyettir" dedi.

Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala da tahliye edilecek.

Turan, kararın ardından Twitter hesabında paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Gezi başarıya ulaşsaydı, hükümetlerin sokaklarda kurulacağı bir dönemi yaşayacaktık. Mahkemece delil yetersizliğinden beraat kararı verilse de kararın millet vicdanındaki yeri mahkumiyettir. Kaldı ki itiraz hakkı devam ediyor. Yaşanan vandalizmi, saldırganlığı, terörü unutmadık!”