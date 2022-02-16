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AKP'li Turan'dan TBMM'de kalp krizi geçiren AKP Bayburt milletvekili Battal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fetani Battal, Meclis'te kalp krizi geçirmiş, yoğun bakıma alınmıştı

16 Şubat 2022 01:00

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, AKP Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ın sağlık durumuyla ilgili, “3 damarı açıldı. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu stabil” dedi.

Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu’nda  Battal’ın durumu hakkında bilgi paylaştı. Turan, Battal’ın ameliyattan çıktığını belirterek, “3 damarı açıldı. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu stabil. Vekilimize acil şifalar diliyoruz” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Battal’a acil şifalar temennisinde bulunarak, “Ameliyattan bu şekilde çıkmasına memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz. Ailesine ve AK parti camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

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