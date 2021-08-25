AKP'li Turan'dan muhalefete: Ya sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu?

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "BBC’nin yaptığı bir haberi kendi siyasi görüşleriymiş gibi konuşmalarında, sosyal medyalarında paylaşarak karşımızda olmayı bir siyasi görev bildiler. ‘BBC o yayınladığı haberi kaldırdı, bu yanlışmış hata yapmışız’ dedi. Yetmedi; ‘Türkiye’den özür diledi’. BBC özür diledi ama bu ülkenin muhalefeti maalesef özür dilemek bir yana hala aynı ısrarı sürdürmeye devam ettiler. Ya sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu ? BBC kadar siyasi ahlakınız yok mu deme hakkımız var bizim” dedi.

"Sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu"

Turan, şunları söyledi:

"Muhalefet olacak daha çok çalışalım. Alternatif olacak daha iyi iş yapalım. Ancak bu topraklarda muhalefet ile ihanet arasında çok ince çizgi kaldı. Bakınız, Mavi Vatan, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Kuzey Kıbrıs’taki sorunlar, Azerbaycan dedik hiç bir konumuzda yanımızda olmayanlar, şimdi de tuttular BBC’nin yaptığı bir haberi kendi siyasi görüşleriymiş gibi konuşmalarında, sosyal medyalarında paylaşarak karşımızda olmayı bir siyasi görev bildiler. ‘BBC o yayınladığı haberi kaldırdı, bu yanlışmış hata yapmışız’ dedi. Yetmedi; ‘Türkiye’den özür diledi’. BBC özür diledi ama bu ülkenin muhalefeti maalesef özür dilemek bir yana hala aynı ısrarı sürdürmeye devam ettiler. Ya sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu ? BBC kadar siyasi ahlakınız yok mu deme hakkımız var bizim. Buradan çağrıda bulunuyorum, bu ülkenin temel meselelerinde bir araya gelmeyi, milli sorunlarla bir araya gelmeyi başarma zorunluluğumuz var. Siyasi partiler, muhalefet-iktidar bu dengeler değişir dönüşür ama ülkemiz bir tane, sevdamız, derdimiz, ortak olmak durumunda.

Nasıl ki biz bu mahalleye yatırım yaparken, ilçemize yatırım yaparken siyasi partinin hangisine oy verdiniz, kimsiniz demiyorsak, Türkiye’nin temel meselelerinde 85 milyonun beraber olduğu işi yapmak durumundayız. Ayasofya açıldığında sevinmek hiç kimseyi iktidar yanlısı yapmaz. PYD komşumuz olamaz dediğinizde de hiç kimse sizi yine diyorum iktidar yanlısı yapmaz. Milli meselelerde bir arada olmalıyız. Türkiye artık eski Türkiye değil. Büyüyen ülkeyiz. Gelişen bir ülkeyiz. IMF’siz Türkiye olmaz denirken bugün 200 milyar ihracatı olan bir Türkiye var. Bugün 20 sene önce sadece kibritin üzerinde türk malı yazarken bugün ülkenin ürettiği füzelerde, İHA’larda, SİHA’larda Türk malı yazıyor. Bunlar büyük işler, büyük dönüşümler. O yüzden Türkiye’mizin büyümesine hep beraber omuz vereceğiz, şahitlik yapacağız. Biz bu ülkede 100 yıllık bölgesel oyunları bozmaya başladık. Biz konjoktürel sorunlardan etkilensek de altında kalmamayı başarmış bir ekibiz. Biz biliyoruz ki tarihin bize verdiği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek zorundayız. Rüzgar sert esiyormuş, eserse essin. Bundan söğüt korksun çınara bir şey olmaz. Bu ülke kaldığı yerden yoluna inşallah devam edecek. Bölgemizin büyüyen gücü, zincirleri kıran bir ülke olmayı hep beraber başaracağız"

Ne olmuştu?

BBC Türkçe yaptığı açıklamada Afgan mülteciler için geçici işlem merkezleri kurulması amacıyla Türkiye ve Pakistan'ın düşünüldüğü ifadelerinin Bakan Wallace tarafından söylenmediğini, Mail'in bunu başka bir kaynağa dayandırdığını ve kendilerinin de atıf hatası yaptığını belirtmişti.