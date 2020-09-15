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AKP'li Turan'dan, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu görüşmesi yorumu: İstikşafi görüşmeler yeniden başlıyor!

15 Eylül 2020 11:04

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yapacağı görüşme için, “Yarım kalan istikşafi görüşmeler yeniden başlıyor. Erdoğan’ı ve milli devlet politikasını tasfiye etmek anlayışındaki adımları Allah biliyor, millet görüyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 13:00'te Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunacak. Görüşmenin ardından her iki genel başkanın ortak basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan bu görüşmeye ilişkin Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası tek başına iktidar olma çoğunluğunu kaybeden AKP’nin CHP ile yürüttüğü görüşmelere gönderme yaparak değerlendirmede bulundu. Turan, “Yarım kalan istikşafi görüşmeler yeniden başlıyor. Erdoğan’ı ve milli devlet politikasını tasfiye etmek anlayışındaki adımları Allah biliyor, millet görüyor” dedi.

7 Haziran seçimleri sonrası AKP ile CHP arasında yürütülen görüşmeler “istikşafi görüşmeler” olarak nitelendirilmiş ve sonuçsuz kalmıştı.

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