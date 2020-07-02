AKP'li Turan, 'çoklu baro' toplantısının kapısında bekleyen başkanlara ilişkin konuştu: '3 kişi gelsin' dedik, 'Hepimiz geliriz' diyerek reddettiler

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, TBMM Adalet Komisyonu'nda baroların yapısının değiştirilmesine ilişkin düzenlemenin görüşüldüğü toplantıda baro başkanlarının içeri alınmamasına ilişkin, "3 baro başkanının içeri gelmelerini, komisyona gelmelerini talep ettik. Teklifi 'biz hepimiz geliriz' diyerek reddettiler" dedi.

MHP'nin ortak imzasıyla hazırlanan çoklu baro teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Muhalefet, baro başkanları olmadan toplantı yapılmasına tepki gösterirken 20 baro başkanı, toplantıya katılmak üzere Meclis’in Çankaya kapısına geldi. Ancak baro başkanları içeri alınmayınca kapıda beklemek zorunda kaldı.

"Yapacağım ilk iş İstanbul Barosu'ndan istifa ederek kurulacak ilk baroya üye olmak"

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, avukatların kapıda beklemesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Madem baro başkanlarının bir kısmı komisyon çalışmasında meclisin kapısına gelmişler, ısrar ediyorlarsa biz de bu talebi ilgililerle görüşerek içlerinden 3 baro başkanının içeri gelmelerini, komisyona gelmelerini talep ettik. Teklifi biz hepimiz geliriz diyerek reddettiler. Israrla 'hepimiz' denilmesi, içinde bulunduğumuz pandemi sürecine de aykırı. Bu teklif geçtikten sonra yapacağım ilk iş mensubu olduğum İstanbul Barosu'ndan istifa ederek kurulacak ilk baroya üye olmak."

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