AKP'li Turan: Kılıçdaroğlu'nun yerine Selahattin Demirtaş, CHP'ye genel başkan adayı olsun

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "İttifaklar açık olmalı" sözlerine yanıt verdi. Turan, "HDP'li Buldan, 'İttifakı gizlemeyelim' diyor. 'Beraber iyi salladık' ile başlayan flört, maşallah çok yol almış. Bu açıklamadan sonra CHP'lilerin bırakın Atatürk'ün partisi oldukları iddialarını, Baykal'ın bıraktığı parti oldukları iddialarının dahi kalmadığını düşünüyoruz" dedi. Turan ayrıca "Madem 90 yıllık partiyi adeta HDP'ye teslim ettiler, Mart sonundaki CHP kongresinde Kılıçdaroğlu'nun yerine Selahattin Demirtaş, CHP'ye genel başkan adayı olsun. Ya da Kılıçdaroğlu 'bırakmam' diyorsa, her ikisi de CHP’ye eş genel başkan olsun" diye konuştu.



AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ittifak sözlerine, "Defalarca CHP ile HDP arasında; 'ittifak var' dedik, ancak bunu inkar ettiler" şeklinde yanıt verdi. Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milliyetçi, muhafazakâr ve ulusalcı seçmeni kaybetmemek için Kandil ile arasına mesafe koyamayan HDP'yle gizli ve örtülü ittifak yaparsan, gün gelir 'malumun ilanı'nı ister senden! 'HDP ile ittifak yok' diyenler seçmeni aldatmanın bedelini ödemeyecek mi? 'İttifak yok' diyenler erdemli bir şekilde hareket ederek istifa etmeyi düşünüyorlar mı? 'HDP ile ittifak yok' diyenler, bir açıklama yapma sorumluluğu göstermeyecek mi? Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkları da açıklasınlar. HDP’li Buldan, 'çekingenliği üzerinizden atın. İttifakı gizlemeyelim' diyor. 'Beraber iyi salladık' ile başlayan flört, maşallah çok yol almış. Biz deyince inanmayan zavallı CHP'liler neredeler? 'Herkes için CHP'yiz' diyorlardı. Geldikleri yer HDP'nin CHP'si. Bu açıklamadan sonra CHP'lilerin bırakın Atatürk'ün partisi oldukları iddialarını, Baykal'ın bıraktığı parti oldukları iddialarının dahi kalmadığını düşünüyoruz"

"Demirtaş, CHP'ye genel başkan olsun"

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Eş Başkanlık' çağrısı yapan Turan, "Madem 90 yıllık partiyi adeta HDP'ye teslim ettiler, Mart sonundaki CHP kongresinde Kılıçdaroğlu'nun yerine Selahattin Demirtaş, CHP'ye genel başkan adayı olsun. Ya da Kılıçdaroğlu 'bırakmam' diyorsa, her ikisi de CHP’ye eş genel başkan olsun. Kılıçdaroğlu'nun yaşı kemale ermiş. Genel Başkanlığını ittifaka açık olduğu partiye ya da Demirtaş’a bıraksın. Çok daha açık şeffaf bir ittifak kurulmuş olur" şeklinde konuştu.

"Müebbet iddiası olan insan, bir anda beraat ediyorsa sorun var demektir"

Osman Kavala'nın Gezi davasında önce beraat kararı, ardından da FETÖ'den tutuklanmasına ilişkin Turan, mahkeme kararlarına saygı duyulması gerektiğini belirtti. Turan, "Ben hukukçu olarak müebbet ile yargılanan bir dosyanın, üstelik tutuklu olan bir dosyanın bir anda beraatla karara bağlanmasını çok garip bulduğumu söylemek isterim. Müebbet iddiası olan ve tutuklu olan bir insan, bir anda beraat ediyorsa büyük bir soru işareti koyarım oraya. Beraat kararını veren mahkeme her ne kadar kendi prensipleri içerisinde bir değerlendirme yapmışsa, diğer mahkeme de kendi prensipleri içerisinde bir inceleme yapmış ve karar vermiştir" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Pervin Buldan, Gazete Duvar'a verdiği röportajda, ittifakların daha açık olması gerektiğini belirterek, “CHP’nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence. Biz kadınlar olarak tiyatro oyununda birlikte bu görüntüyü verdik, bu cesareti gösterdik. Bu cesareti herkesin göstermesi gerek. Bir daha ki seçimlerde daha açık daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Bir seferliğine mahsus olmak üzere, en azından İstanbul seçimlerini kazanmak adına, biz HDP'nin varlığının ne kadar etkili olduğunu anlatabilmek için bir seferliğine kabul ettik. Bundan sonraki dönemlerde bu tür şeylerin olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra yapılacak olan ittifaklar, açık ve şeffaf olmalı" demişti.