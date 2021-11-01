AKP'li Turan: ABD ya da AB ülkeleriyle sorun yaşamak istemiyoruz

Görüşmenin olumlu geçtiğini vurgulayan Turan, "Biden'la yapılan görüşmede de F-16 tedariki, Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz ve ekonomik ilişkiler gibi konular değerlendirildiği görülüyor" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, G-20 Zirvesi’nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’in ikili görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"ABD ya da herhangi AB ülkesiyle bir sorun yaşamak istemiyoruz"

Türkiye’nin diplomasisiyle, diğer ülkelerle güçlü ilişkilere ve diyaloğa önem veren bir ülke olduğunu ifade eden AK Partili Turan, “Bizler, elbette ABD ya da herhangi AB ülkesiyle bir sorun yaşamak istemiyoruz. Ancak bu ülkelerin de egemenlik ve uluslararası hukuktan doğan haklarımıza saygı göstermesini beklemek hakkımız” dedi.

Turan şöyle devam etti:

“Siyasi saiklerle hazırlanan raporları, özellikle terörle mücadelede samimiyetsiz yaklaşımları, müttefiklik ruhuna aykırı davranışları ve çifte standartları kabul edemeyiz. Eski Türkiye yok. Artık hem sahada hem de masada güçlü bir şekilde varlığını sürdüren, egemenlik haklarını koruyan bir Türkiye var”

"Muhalefetin uluslararası meselelerde, milli konularda daha özenli bir dil kullanması ayrı bir konudur"

"Her ülke lideriyle görüşme tabii ki kıymetli. Bununla birlikte görüşmenin kısa veya uzun olması övünülecek veya yerilecek bir konu değil. Mesele görüşmenin 20 dakika veya 60 dakika olması değil, görüşmede ne konuşulduğudur. Muhalefet etmek, iktidarı beğenmemek, eleştirmek ayrı bir konu. Muhalefetin uluslararası meselelerde, milli konularda daha özenli bir dil kullanması ayrı bir konudur. Sayın Erdoğan, G20’de de Biden ve diğer liderle görüşmelerde 84 milyonu temsil ediyor."