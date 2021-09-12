AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 150 milyon TL'lik katlı otoparkı elde kaldı

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ortahisar ilçesinde 150 milyon TL'ye yaptığı katlı otopark elinde kaldı. Tamamlandıktan sonra 121 milyon TL'ye ihaleye çıkarılan otoparka alıcı çıkmadı.

Ortahisar ilçesinde 2018 yılında yapımına başlanan ve kamulaştırma ile birlikte yaklaşık 150 milyon liraya mal olan katlı otopark, 2020 yılında tamamlandı. 750 araç kapasitesiyle başlanmasına rağmen inşaat aşamasında proje değişikliği yapılarak araç sayısı 310 düşürülerek, bir kısmı dükkan ve kafe yapıldı. Geçen yıl Mart ayında ihale ile satışa çıkarılan otoparka alıcı çıkmayınca belediye 121 milyon lira bedelle ikinci kez ihaleye çıktı. Ancak ihale katılan olmayınca otopark elde kaldı.

"İş tamamen yanlış yapıldı"

Ortahisar Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Cüneyt Zorlu, satışı bir türlü yapılamayan ve işletilmesi yılan hikayesine dönen Katlı Otopark için AKP’li Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

Zorlu, otoparkın işletilemediğini ve satılamadığını belirterek, “Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sayın Gümrükçüoğlu zamanında büyük bir reklam ile Hacıkasım'da kamulaştırmalar sonucu 750 araçlık otopark yapımını bizlere duyurmuştu. Daha sonra 310 araç alabilecek şekilde otopark küçüldü ve bir kısmı dükkân ve kafe şekline dönüştürüldü. Yaklaşık kamulaştırma ve yapım bedeli olarak 150 milyon gibi bir harcama yapıldığı kendi açıklamaları ve İller Bankasından alınan kredilerin bugünkü faiz hesabıyla çıkıyor. Oysa bugün ikinci kez yapılan ihale sonucunda kimsenin 121 milyonluk ihaleye girmediği belli oldu. Yani iş tamamen yanlış yapıldı amacından uzaklaştı ve zarar etti” dedi.

"Aylardır biten yatırım ne satılıyor ne işletiliyor"

Meydana gelen zararın hesabının kimin vereceğini soran Zorlu, “Bariz şekilde görülen bu zararı hangi vekil ya da başkan üstlenecek. Hesabını kim verecek. Buna sahip çıkan vekiller, il ya da ilçe başkanları, belediye başkanları ne diyecekler? Eleştirmekten bıktık. Vatandaşlarımız, ‘Doğrularını da söyleyin’ diyor. Söylüyoruz ama inanın yok denecek kadar az. Aylardır biten yatırım ne satılıyor ne işletiliyor. Cumhuriyetin bütün ürettiklerini bir çırpıda satanlar, kendi borçlanarak yaptıklarını satmayı da beceremiyorlar” ifadelerini kullandı.