AKP'li Tayyar, Kaftancıoğlu kararını eleştirdi: Seçim süreçleri böyledir; ‘bizden' dediğin kadroların ‘kimden' olduğunu başın dara düşünce anlarsın

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onaması kararını eleştirdi. Tayyar, Twitter’daki paylaşımında “Seçim süreçleri böyledir; ‘bizden' dediğin kadroların ‘kimden' olduğunu başın dara düşünce anlarsın” dedi. Tayyar, daha sonra paylaşımını sildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

''İnce işçilik''

Yargıtay'ın kararının ardından Twitter’da hesabından paylaşım yapan AKP MYK Üyesi Şamil Tayyar, ''Seçim süreçleri böyledir. Ordu ve yargı dahil bürokraside çoğunluk izler, havayı koklar, ona göre pozisyon alır. ‘Bizden' dediğin kadroların ‘kimden' olduğunu başın dara düşünce anlarsın. Özetle; Kaftancıoğlu kararındaki ince işçilik, ne çok şey anlatıyor?'' dedi.

Paylaşımını sildi

Tayyar'ın daha sonra Kaftancıoğlu'na verilen cezayı eleştirdiği paylaşımını sildiği görüldü.