AKP'li Tayyar: Baykal videosundan genel başkan çıkarmış olabilirsiniz ama Peker videosundan Cumhurbaşkanı çıkmaz, hadi dağılın
25 Mayıs 2021 12:23
AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili olarak CHP'yi hedef alırken, "Baykal videosundan genel başkan çıkarmış olabilirsiniz ama Peker videosundan Cumhurbaşkanı çıkmaz" dedi.
AKP'li Şamil Tayyar, son dönemde yayınladığı videolarla ve iddialarıyla gündeme gelen Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Muhalefeti hedef alan Tayyar, "Tartışmaları özetleyip noktayı koyalım. Baykal videosundan genel başkan çıkarmış olabilirsiniz ama Peker videosundan Cumhurbaşkanı çıkmaz. Hadi dağılın" dedi.