AKP'li Tayyar: Baykal videosundan genel başkan çıkarmış olabilirsiniz ama Peker videosundan Cumhurbaşkanı çıkmaz, hadi dağılın

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili olarak CHP'yi hedef alırken, "Baykal videosundan genel başkan çıkarmış olabilirsiniz ama Peker videosundan Cumhurbaşkanı çıkmaz" dedi.