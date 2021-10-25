T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP’li Tayyar: AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında toplum yapısal değişim yaşadı, şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz

"Ev, araba, bilgisayar, cep telefonu, lüks değil ihtiyaç oldu"

25 Ekim 2021 10:17

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında toplum yapısal değişim yaşadı, şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz" görüşünü savundu. 

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında toplum yapısal değişim yaşadı. Artan refah düzeyi, teknolojik gelişime paralel ‘ihtiyaç’ kavramını dönüştürdü. Ev, araba, bilgisayar, cep telefonu, lüks değil ihtiyaç oldu. Şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz. Yazık!" ifadesini kullandı. 

AKPŞamil TayyarAK Partitoplumsal değişimsınıflüksihtiyaç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24