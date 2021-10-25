AKP’li Tayyar: AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında toplum yapısal değişim yaşadı, şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında toplum yapısal değişim yaşadı, şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz" görüşünü savundu.

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında toplum yapısal değişim yaşadı. Artan refah düzeyi, teknolojik gelişime paralel ‘ihtiyaç’ kavramını dönüştürdü. Ev, araba, bilgisayar, cep telefonu, lüks değil ihtiyaç oldu. Şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz. Yazık!" ifadesini kullandı.