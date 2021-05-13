AKP'li Şen: CHP parayla anket yaptırıyor, Z kuşağının AK Parti'ye verdiği oy, CHP'nin parti oyunun 10 puan üzerinde

AKP Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CHP'nin parayla anket yaptırdığını ve yanlış sonuçlar çıkarttığını iddia ederken, Z kuşağının AKP'ye verdiği oy oranının da CHP'nin parti oyundan 10 puan fazla olduğunu savundu. Şen, "X ve Y kuşağının AK Parti'ye verdiği oy ise CHP'nin 15 puan üzerinde. Gençliğin lideri Tayyip Erdoğan, gençliğin partisi de AK Parti'dir" diye konuştu.

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'a açıklamalarda bulunan AKP'li Şen, son yaptırdıkları anketin sonuçlarını paylaşırken, "Gençlerin ve moda tabirle Z kuşağının AK Parti'den uzaklaştığı görüşüne katılmıyorum. Çünkü bilimsel veriler ve dolayısıyla siyasi gerçekler bunun tam tersi. Gençlerin birinci partisi AK Parti'dir. Bu, bundan önceki tüm seçimlerde böyleydi. Şimdiki araştırmalarda da öyle görünüyor. Şöyle ki, Z kuşağının AK Parti'ye verdiği oy, CHP'nin parti oyunun 10 puan üzerinde. X ve Y kuşağının AK Parti'ye verdiği oy ise CHP'nin 15 puan üzerinde. Gençliğin lideri Tayyip Erdoğan, gençliğin partisi de AK Parti'dir" düşüncesini dile getirdi.

Devamında "AK Parti'nin oy oranı nisan ayı itibarıyla yüzde 40'larda ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51 civarındadır. Yani, seçimden sonra az bir düşüş var ama salgın şartlarında bu son derece normaldir" diyen Şen, şunları kaydetti:

"Ufukta ikinci tur görünmüyor" "Seçim ikinci tura kalırsa seçmen Millet İttifakı'nın etrafında toplanır deniliyor. Acaba seçmenin bundan haberi var mı? Seçmen, Sayın Erdoğan'a tutunmuş vaziyette, bırakmıyor. Bunun yankısı ta Kudüs'ten geliyor. Siyasi konuşmalarda adı geçen isimleri tek tek Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı sorduğumuzda, her senaryoda Sayın Erdoğan yüzde 50'nin üstünde görülüyor. Bu durumda ufukta ikinci tur görünmüyor. "Halka sorduğunuzda en beğenilen lider Sayın Erdoğan" Tüm bilimsel kamuoyu araştırmaları bize 2023'te en önde olacak partinin AK Parti olduğunu ve lideri şimdiden belli olan Cumhur İttifakı'nın ipi göğüsleyeceğini işaret ediyor. Zira, halka sorduğunuzda en beğenilen lider Sayın Erdoğan, ülke sorunlarıyla en baş edebilecek kişi yine Sayın Erdoğan olarak çıkıyor. Sayın Erdoğan'la takip eden ikinci siyasi arasında 3-4 kat beğeni farkı var. "AK Parti ile ikinci parti olan CHP arasında neredeyse iki kata yakın fark var" Bunun gibi, parti olarak AK Parti ile ikinci parti olan CHP arasında neredeyse iki kata yakın fark var. Seçmenin neredeyse yarıya yakını AK Parti, yarıdan az fazlası ise Erdoğan ve Cumhur İttifakı etrafında kenetlenmiş, bırakmıyor, bir yere gitmiyor. Burada iş elbette saygıdeğer seçmene değil, bize yani AK Parti yöneticilerine düşüyor. Bizim yeni sürecin gerektirdiği şekilde siyaset üretmemiz gerekmektedir ve biz bunu yapıyoruz, yapacağız." "CHP parayla anket yaptırmış ve yanlış sonuçlar açıklatmış"