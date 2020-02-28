AKP’li Şehitkamil Belediyesi, 1,5 milyon liraya halı satın almış

AKP’li Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, camilere ve sosyal tesislere döşenmesi için 1,5 milyon liralık halı aldı. Belediyenin iki yılda cami ve sosyal tesislere döşenmek üzere aldığı halıların büyüklüğü ise 20 bin metrekareye ulaştı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 6 Ocak tarihinde ihale yaptı. İhalenin tek katılımcısı olan Ulusan Dayanıklı Tüketim Malları Gıda İnşaat Şirketi, 650 bin TL karşılığı halı işini aldı İhale dosyasında yer alan bilgilere göre, şirket belediyeye 5 bin metrekare halı teslim edecek. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün belirlediği yerlere halılar bu yılın sonuna kadar döşenecek.

2018 yılında da 840 bin lira

Şehitkamil Belediyesi, 2018’de de 15 bin metrekarelik halı aldı. Camilere ve sosyal tesislere döşeneceği bildirilen halılar için 6 Nisan 2018 tarihinde ihale yapıldı. İhaleyi 840 bin TL teklif veren Merinos Halı Şirketi kazandı.

78 bin liralık da top

Öte yandan AKP'li belediye, 11 Ocak 2019’da da ‘top’ almak için ihale yaptı. Belediyenin pazarlık usulü yaptığı top ihalesini 78 bin 330 TL teklif veren Alpspor Şirketi’nin kazandığı belirtildi.