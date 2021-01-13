AKP'li Sancaktepe Belediyesi, AKP İlçe Başkanı'nın yeğenlerine toplamda 23 milyon liralık ihale verdi!

AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir’in yeğenlerinin sahibi olduğu şirket AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nden yaklaşık 7 milyon TL’lik ihale aldı. Yeğenlerin bugüne kadar belediyeden yaklaşık 23 milyon TL’lik ihale aldığını iddia edildi. As-Ton Yapı Elemanları'ndan ise söz konusu iddialara ilişkin yalanlama geldi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Sancaktepe Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 27 Kasım 2020 tarihinde "Sancaktepe İlçesi II Bölge Mevcut Parkların Tadilatı, Yeni Park Yapılması Yapım İşi" adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi, 6 milyon 944 bin TL teklif veren As-Ton Yapı Elemanları Anonim Şirketi’nin aldığı ve 5 Ocak tarihinde de sözleşme imzalandığı açıklandı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre; milyonlarca liralık ihaleyi alan As-Ton Yapı Elemanları Anonim Şirketi’nin ortakları Mehmet Kandemir ve Ömer Kandemir, AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir’in yeğenleri çıktı.

Adil Kandemir: Bilgim olsaydı bu ihaleye engel olurdum

AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir, yaptığı açıklamada, "Bu isimlerle bizim akrabalığımız var ama ticari ilişkimiz yok. Hatta aramızda kırgınlık da var. Yeğenlerim çok uzun zamandır ticaret yapıyor, sadece buradan değil farklı yerlerden de ihale alıyorlar. En ufak bu firmayla alakalı, ‘Buraya ihale verin, şuraya ihale verin’ demedim, hatta karşı çıktım. Daha önce bilgim olsaydı bu ihaleye de engel olurdum. Ticari bir ilişkim olmasa da akraba olduğumuz için hep bize eksi yazıyor bu durum" dedi.

"10 yılda 23 milyon liralık ihale aldı"

Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi İlknur Ünlü ise milyonlarca liralık ihaleye ilişkin "Sancaktepe Belediyesi’nce ihale edilen ‘Park yapımı ve onarımı’ işi 6 milyon 944 TL gibi bir bedelle AKP İlçe Başkanı Adil Kandemir’in yeğenlerine verildi. Aynı şirket son 10 yılda Sancaktepe Belediyesi’nden toplamda 23 milyon 216 bin TL’lik ihale aldı" diye konuştu.

CHP’li Ünlü, "Yoksulluğun işsizliğin ve çaresizliğin en ağır şekilde hissedildiği ilçemizde belediye kaynakları ne yazık ki vatandaşa değil yandaşa akmaya devam ediyor. Yurttaşlarımız Sancaktepe’nin pazarlarında kalan meyve ve sebzeleri toplayıp kendine aş ederken birileri milyonluk ballı ihalelerinin sefasını sürüyor" dedi.