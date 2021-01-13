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AKP'li Sancaktepe Belediyesi, AKP İlçe Başkanı'nın yeğenlerine toplamda 23 milyon liralık ihale verdi!

As-Ton Yapı Elemanları'ndan ise söz konusu iddialara ilişkin yalanlama geldi

AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir ve Sancaktepe Belediye Başkanı Selma Söğüş.

13 Ocak 2021 07:59

AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir’in yeğenlerinin sahibi olduğu şirket AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nden yaklaşık 7 milyon TL’lik ihale aldı. Yeğenlerin bugüne kadar belediyeden yaklaşık 23 milyon TL’lik ihale aldığını iddia edildi. As-Ton Yapı Elemanları'ndan ise söz konusu iddialara ilişkin yalanlama geldi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Sancaktepe Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 27 Kasım 2020 tarihinde "Sancaktepe İlçesi II Bölge Mevcut Parkların Tadilatı, Yeni Park Yapılması Yapım İşi" adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi, 6 milyon 944 bin TL teklif veren As-Ton Yapı Elemanları Anonim Şirketi’nin aldığı ve 5 Ocak tarihinde de sözleşme imzalandığı açıklandı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre; milyonlarca liralık ihaleyi alan As-Ton Yapı Elemanları Anonim Şirketi’nin ortakları Mehmet Kandemir ve Ömer Kandemir, AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir’in yeğenleri çıktı.

Adil Kandemir: Bilgim olsaydı bu ihaleye engel olurdum

AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir, yaptığı açıklamada, "Bu isimlerle bizim akrabalığımız var ama ticari ilişkimiz yok. Hatta aramızda kırgınlık da var. Yeğenlerim çok uzun zamandır ticaret yapıyor, sadece buradan değil farklı yerlerden de ihale alıyorlar. En ufak bu firmayla alakalı, ‘Buraya ihale verin, şuraya ihale verin’ demedim, hatta karşı çıktım. Daha önce bilgim olsaydı bu ihaleye de engel olurdum. Ticari bir ilişkim olmasa da akraba olduğumuz için hep bize eksi yazıyor bu durum" dedi.

"10 yılda 23 milyon liralık ihale aldı"

Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi İlknur Ünlü ise milyonlarca liralık ihaleye ilişkin "Sancaktepe Belediyesi’nce ihale edilen ‘Park yapımı ve onarımı’ işi 6 milyon 944 TL gibi bir bedelle AKP İlçe Başkanı Adil Kandemir’in yeğenlerine verildi. Aynı şirket son 10 yılda Sancaktepe Belediyesi’nden toplamda 23 milyon 216 bin TL’lik ihale aldı" diye konuştu.

CHP’li Ünlü, "Yoksulluğun işsizliğin ve çaresizliğin en ağır şekilde hissedildiği ilçemizde belediye kaynakları ne yazık ki vatandaşa değil yandaşa akmaya devam ediyor. Yurttaşlarımız Sancaktepe’nin pazarlarında kalan meyve ve sebzeleri toplayıp kendine aş ederken birileri milyonluk ballı ihalelerinin sefasını sürüyor" dedi.

As-Ton'dan açıklama geldi

As-Ton Yapı Elemanları A.Ş.'den tarafımıza gönderilen söz konusu habere ilişkin açıklama şöyle:

Müvekkil As-Ton Yapı Elemanları A.Ş. oluşumunda bulunan işletmeler ile birlikte 23 yıldır alt yapı ve üst yapı ürünlerin üretimi konusunda tecrübe ve bilgi birikimi bulunan köklü bir firmadır. Şirketin bu tarih itibari ile 100’den fazla çalışanı bulunmaktadır. Müvekkil şirket faaliyet yürüttüğü her alanda hukuki ve idari prosedürleri özenle takip etmeyi şirket politikaları gereği yükümlülük olarak benimser.

Müvekkil şirketin, kendi faaliyet alanında bulunan; altyapı, park-bahçe-bakım işleri, peyzaj işleri vs alanlarında İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli’nde bulunan çeşitli belediyelerden almış olduğu ihaleler bulunmaktadır. İhalelere katılırken belediyenin hangi partinin mensubu kişi tarafından yönetildiğine bakılmaksızın tamamen kendi ticari menfaatleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler dikkate alınmakta, bir ihaleye katılıp katılmayacağı şirket yöneticilerinin ticari menfaat doğrultusunda verdiği kararlar ile belirlenmektedir.  Müvekkil şirket bu prensiple yaklaşık 26 yıldan bu yana ihalelere katılmakta olup, faaliyet alanları da dikkate alındığından bundan sonra da bu çalışma biçimiyle faaliyetlerine devam edecektir. 

Haberinize konu; 5 yıl önce Sancaktepe Ak Parti İlçe Başkanı olan Adil Kandemir’in, müvekkil şirketin 26 yıllık geçmişinde hiçbir dönem ticari bir bağı olmamıştır. Bu durum ticaret sicil kayıtlarında da sabittir. Müvekkil şirket, yetkililer Ömer Kandemir ve Mehmet Kandemir’in amcası olan Adil Kandemir’in ilçe başkanı olmadan çok önce belirlediği ilkeleriyle çalışmaya devam etmekte olup, şahsın görevinin sona ermesi halinde de bu ilkelerle çalışmaya, bir diğer ifade ile ticari gereklilik olarak ihalelere katılmaya, devam edecektir. Kaldı ki ailevi sebeplerden dolayı şirket yetkilileri ve Adil Kandemir çok uzun süredir irtibat halinde de değildir.

Belirtilen habere konu şahsın görevi nedeniyle müvekkile ticari bir faydası olmasından ziyade, çıkan bu asılsız haberle birlikte zararı olduğunu sayın kurumunuza belirtmek isteriz.

Habere konu olan ihale süreci hakkında kısaca bilgi vermek isteriz. İşbu ihale, 2020/558886 kayıt numaralı ihale açık ihale olup 6 firmanın daha katıldığı bir ihaledir. Müvekkil şirket ihalede ikinci olmuş ve fakat birinci olan firmanın eksik evrak teslim etmesi sebebiyle ihaleyi alan taraf olmuştur. Ayrıca belirtmek gerekir ki müvekkil şirketin Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nı nezdinde düzenlenen ve müvekkil tarafından alınmayan çok sayıda ihalesi bulunmaktadır.

Yukarıda arz ettiğimiz hususlar müvekkil şirketin ticari ve mali kayıtları ile sabittir. Bu nedenle haberinizin gerçeklikten çok uzak olduğunu, şirket ortak ve yetkilileri ile çalışanların emeğini zedeler nitelikte olduğunu ve ayrıca haber kaynağı da dikkate alındığında şirketin, siyasi parti mensuplarının polemik konusu haline getirilerek şirketin ticari itibarının zedelendiğinin açık olduğunu ifade etmek isteriz.

 

 

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