AKP'li Şamil Tayyar: Göçmen sorunu Suriyeli boyutunu çoktan aştı

AKP MKYK üyesi ve eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Göçmen sorunu, Suriyeli boyutunu çoktan aştı, Asya ve Afrikalılara kadar uzandı" dedi.

Göçmenlere ilişkin son haftalarda yaşanan tartışmaya katılan AKP'li Tayyar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla kullandığı "ensar" vurgusuna dikkat çeken Tayyar, şu mesajı paylaştı:

"Göçmen sorunu, Suriyeli boyutunu çoktan aştı, Asya ve Afrikalılara kadar uzandı. Bu sorun, önümüzdeki dönem siyasetin en hararetli tartışma konusu olmaya namzet. Ensar retoriği, sorunu tek başına tarife yetersiz. Süreç iyi yönetilemezse sosyal ve siyasal sonuçları ağır olur."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerle ilgili sosyal medya hesabından 16 Temmuz günü videolu bir paylaşım yapmıştı. "Bu sorunu çözmek zorundayız" diyen Kılıçdaroğlu "Irkçılık yapmıyorum. Suriyeliler bizim akrabalarımız ama onlar doğdukları topraklarda mutlu olurlar. Dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimizi huzur içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda Suriye konusunu, Suriye sorununu, Suriyelilerin sorununu da iki yıl içinde çözeceğim" şeklinde konuşmuştu.