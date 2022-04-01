AKP'li Şamil Tayyar'dan "hayat pahalılığı" uyarısı: Önce devletten başlayarak topyekun seferberliğe ihtiyaç var

İktidara sık sık eleştirilerde bulunan AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, hayat pahalılığıyla ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı uyaran nitelikte bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından hayat pahalılığına tepki gösteren Tayyar, piyasalardaki yangının söndürülmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Tüm tartışma konuları, hayat pahalılığının gölgesinde kalıyor. Nedenleri izah edilebilir olsa da sonuçları itibariyle yakıcı, yıkıcı. Önce devletten başlayarak topyekun seferberliğe ihtiyaç var. Piyasalardaki yangın söndürülmeden su kendi mecrasında akmaz.”