T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Şamil Tayyar'dan "hayat pahalılığı" uyarısı: Önce devletten başlayarak topyekun seferberliğe ihtiyaç var

"Tüm tartışma konuları, hayat pahalılığının gölgesinde kalıyor"

01 Nisan 2022 09:02

İktidara sık sık eleştirilerde bulunan AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, hayat pahalılığıyla ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı uyaran  nitelikte bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından hayat pahalılığına tepki gösteren Tayyar, piyasalardaki yangının söndürülmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Tüm tartışma konuları, hayat pahalılığının gölgesinde kalıyor. Nedenleri izah edilebilir olsa da sonuçları itibariyle yakıcı, yıkıcı. Önce devletten başlayarak topyekun seferberliğe ihtiyaç var. Piyasalardaki yangın söndürülmeden su kendi mecrasında akmaz.”

Şamil Tayyarhayat pahalılığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24