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AKP'li Şamil Tayyar'dan fahiş fiyat tepkisi: Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle, Türkiye'de yağ krizi yaşanırken; fiyatlar artış gösterdi

05 Mart 2022 22:46

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, fahiş fiyatlar üzerinden zincir marketlere tepki göstererek, "Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur." dedi. 

Tayyar, marketlerdeki ayçiçeği yağı üzerinden gelen tepkileri değerlendirerek partisine çözüm çağrısında bulundu. 
 
Tayyar'ın paylaşımı şöyle: 
 
"Zincir marketlerle ilgili bu kaçıncı fahiş fiyat, stok tartışması? Vatandaşın ne kusuru var? Neyi, niye boykot etsin? Önce biz üzerimize düşeni yapalım sonra vatandaştan destek isteyelim. Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur."
 
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