AKP'li Şamil Tayyar, Boğaziçi öğrencilerini 15 Temmuz fotoğraflarıyla tehdit etti

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 2015 seçimlerinde AKP'den 1.bölge milletvekili adayı olan Prof.Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etmiş ve birçok gözaltı yapılmıştı. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, protesto eden öğrencileri 15 Temmuz fotoğraflarıyla tehdit etti.

Tayyar, dün üniversite önünde protesto yaptıkları sırada polis müdahalesine maruz kalan öğrencilere yönelik Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bir rektör atamasına itirazı, ‘katil polis’ sloganıyla şiddete dönüştürenler, darbe çığırtkanlığı yapanlar, ülkenin huzurunu bozarak darbe heveslilerinin değirmenine su taşımak istiyorsa, bilsinler ki akıbetleri 15 Temmuz gecesinden daha beter olur" diye yazdı.

Tayyar'ın 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü gözaltına alındıktan sonra çıplak halde yerlere yatırılmış ve darp edilmiş askerlerin fotoğraflarıyla birlikte paylaştığı mesajını çok sayıda AKP'li il ve ilçe yönetici de paylaştı.