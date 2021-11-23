AKP'li Şahinbey Belediyesi, iptal ettiği 60 milyonluk ihaleyi 67 milyona yeniledi

AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin 60 milyon TL'ye ihaleye açtığı ancak başvuru olmaması nedeniyle iptal edilen Binicilik ve Okçuluk Tesisi ihalesi, bu kez 67 milyon 39 bin 986 TL maliyetle yeniden gerçekleştirildi.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, yeniden yapılan ihaleyi Halis Çoban, Dhn Yol ve YNS Beton üçlü ortaklığı 57 milyon 777 bin TL+KDV'lik teklif ile aldı. Tesis maliyetinin KDV ile birlikte 67 milyon 39 bin 986 TL'ye mal olacağı belirtildi.

Okçuluk tesisi ihalesi yapılmasına tepki gösteren Şahinbey Belediye CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, “Bu büyük bir israftır. Biz ekonomik sıkıntılar nedeniyle çiftçiye, dar gelirliye destek paketi önerilerini meclise getirdiğimizde reddedenler, 67 milyona okçuluk tesisi yapıyorlar. Allah aşkına insanlarda ok atacak hal mi bıraktınız?” dedi.