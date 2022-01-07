AKP'li Öztürk: Bireysel emeklilik sisteminde yüzde 25 olarak hesaplanmakta olan devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesini hedefliyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Teklifte ilk imza sahibi olan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, teklifin detayları hakkında komisyon üyelerine sunum yaptı.

Öztürk "Halihazırda sistemde yüzde 25 olarak hesaplanmakta olan devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesini hedefliyoruz" dedi.

"Üretim, ihracat ve istihdamı artıracağız"

Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi modelini hatırlatarak "Amaçlanan temel hedeflere ulaşmak için öncelikli olarak makroekonomik istikrarı sağlayacak, yüksek katma değerli yatırımları teşvik ederek üretim, ihracat ve istihdamı artıracağız. Bu yolla cari açık sorununu kalıcı olarak çözmek, orta gelir tuzağını aşmak ve küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmak ana hedefimizdir. Üretime dayalı ihracat öncelikli modelin, orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrarın korunması bir zorunluluktur" dedi.

"Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacak"

Piyasa ekonomisi, finansal serbestlik ve serbest kambiyo rejimine tam bağlılıktan kesinlikle vazgeçilmeyeceğini belirten Öztürk "Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacaktır. Dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikası uygulanacaktır. Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro-ihtiyati tedbirler alınacaktır. Piyasa beklentilerini iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesi sağlanacaktır. Türkiye'nin demokratik geleneği, piyasa ekonomisi tecrübesi, dinamik ekonomisi ve güçlü iş dünyası gibi kendine özgü özellikleri dikkate alınarak uygulanmasına karar verilen program kapsamında; söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesi için atılacak adımlar hükümet tarafından belirlenmiş bulunuyor" diye konuştu.

Teklif 18 maddeden oluşuyor

Öztürk, hazırladıkları teklifin yürürlük ve yürütme dahil olmak üzere 18 maddeden oluştuğunu aktararak "Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılımı teşvik etmek ve fon birikimini artırmak amacıyla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda önemli değişiklikler öngörüyoruz. Halihazırda sistemde yüzde 25 olarak hesaplanmakta olan devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesini, 45 yaş üstü çalışanların da isteğe bağlı olarak otomatik katılım sistemine dahil edilebilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

































